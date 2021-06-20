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Общество20 июня 2021 16:02

В Краснодаре задержали убийцу мужчины во время массовой драки на улице Командорской

31-летнего горожанина зарезали
Ева МУР
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Следком проводит расследование

Следком проводит расследование

В Краснодаре проходят следственные действия с предполагаемым убийцей 31-летнего жителя города. На улице Командорской вчера, 19 июня, во время массовой драки он получил смертельное ножевое ранение. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Вскоре личность подозреваемого была установлена.

Напомним, ранее сайт "КП" - Кубань" сообщал, что появилось видео массовой драки, в которой был убит мужчина.

Судя по кадрам, трагической развязке предшествовал уличный конфликт с участием более 10 человек. Они подъехали во двор дома, и началась драка. Что стало ее причиной, сейчас выясняет следствие.