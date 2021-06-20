Новый антирекорд: названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани

Число зараженных растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае развернуты больше 200 пунктов вакцинации от коронавируса. Однако прививочная кампания идет непросто. Необходимый для полной победы над эпидемией коллективный иммунитет получить не удается. Жители неохотно соглашаются на укол. Как следствие, в регионе снова начался стремительный рост зараженных. За сутки, 20 июня, в крае зарегистрированы еще 116 новых случаев. Вчера это были 109 человек.

По-прежнему лидирует в этом антирейтинге Краснодар с 28-ю заболевшими. Далее - Динской район с 12-ю новыми пациентами ковид-отделений. В Сочи заразились еще 10 человек.

Между тем, в трех курортных городах открыты пункты вакцинации для туристов. Чтобы поставить укол, нужно предоставить медполис, паспорт и СНИЛС.