В Новороссийске 4-летний ребенок упал с дивана до реанимации

Ребенок уже поправляется

В одной из новороссийских квартир произошло ЧП. 4-летний мальчик прыгал с дивана и получил черепно-мозговую травму. Ребенка экстренно доставили в реанимацию. Сейчас его жизни и здоровью уже ничто не угрожает.

- Сведения о травмировании малолетнего поступили в полицию. Идет проверка, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас ведутся проверка.

Напомним, в Краснодаре, 19 июня, во время массовой драки убили 31-летнего мужчину. Убийца задержан и дает показания.