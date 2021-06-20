Туристку обманули, взяв деньги за проживание на побережье Азовского моря

Отпуск женщина провела,обивая пороги отделений полиции Фото: Евгения ОСТРАЯ

Туристка из Челябинска написала заявление в полицию сразу после того, как выяснилось, что никто не бронировал ей отдых на Азовском море.

Дело было так: в мае она нашла объявление в соцсетях, что житель станицы Голубицкой сдает жилье у моря. Она заинтересовалась предложением и перечислила ему 3,5 тысячи рублей задатка.

- Я ждала отпуска с нетерпением. Подбирала купальник. А когда приехала, оказалось, что никто меня не ждет, - пожаловалась она.

Действительно, владелец дома, который она якобы забронировала в мае, никаких платежей от туристки на банковскую карточку не принимал. Он указал ей на дверь, когда туристка начала скандалить.

- Перевод был оформлен на неизвестное лицо. Сейчас выясняется вся детальная информация, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Отпуск женщине пришлось догуливать, обивая пороги отделения полиции в Темрюкском районе.