В парке Новороссийска вместо лавочек установили «Камни времени»

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Территорию для отдыха на мысе Любви в Новороссийске сделали уникальной. Там вместо обычных лавочек установили огромные камни. На них тоже можно сидеть.

- На набережной появились «Камни времени». Получилась необычная территория для отдыха, под приятной прохладой в тени платанов, - написал на своей странице в Instagram мэр города Игорь Дяченко.

Необычные камни сразу же начали пользоваться популярностью у жителей и отдыхающих.

- Вторую партию камней сюда завезут через неделю. Они будут более крупного размера, - добавили в администрации Новороссийска.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре появились три новых арт-объекта. Их автор Валерий Казас.