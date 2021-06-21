Представители 25 государств прибудут в Краснодар на конференцию по информационной безопасности

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Центр Краснодара на три дня станет площадкой для международной конференции по информационной безопасности KubanCSC-2021. Она пройдет с 23 по 25 июня в гостиничном комплексе Crowne Plaza. Гости со всего мира уже съезжаются в кубанскую столицу для участия в мероприятии.

– Ведущей темой встречи станет защита интересов государств и бизнеса при помощи цифровых технологий. Участники обсудят современные тенденции развития отрасли, проблематику противодействия компьютерным атакам, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Накануне в Краснодар прибыл представитель Колумбии, сегодня на Кубань прилетает представитель Южно-Африканской Республики. Также в ближайшие дни в город приедут представители посольств ОАЭ, ЮАР, Королевства Бахрейн, Индии, Республик Филиппины, Уганда, а также МИД Венгрии.