Что произошло за ночь 21 июня: В Сочи «Нива» с людьми упала с обрыва, один человек погиб

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Что произошло за ночь 21 июня 2021. В Сочи «Нива» с людьми упала с обрыва, один человек погиб. Примечательно, что на месте падения машины нашли еще один труп, не имеющий отношения к ДТП.

В Краснодаре на улице убили мужчину. СК возбудил уголовное дело.

В Новороссийске началось нашествие змей. Гады заползают в магазины и частные дома.

В Новороссийске 4-летний ребенок упал с дивана до реанимации. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму.

Туристку обманули, взяв деньги за проживание на побережье Азовского моря. Женщина перечислила 3,5 тысячи рублей залога еще в мае.