Погода в Краснодаре на 21 июня 2021 года: адская жара и полный штиль
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
На Кубани установилась настоящая жара. Столбики термометров рванули наверх еще в середине прошлой недели. Местные жители спешно избавлялись от теплых вещей и искали на верхних полок футболки и шорты.
Только даже легкая одежда уже не спасает. На Краснодар надвигается изнуряющая жара. Кажется, спасти от нее может только кондиционер.
«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 21 июня 2021 года.
- Уже днем воздух прогреется до плюс 34 градусов, – говорят метеорологи. – Максимальные порывы ветра составят 4 м/с.
Отметим, что такая погода продержится на Кубани как минимум до середины недели.