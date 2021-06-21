Погода в Краснодаре на 21 июня 2021 года: адская жара и полный штиль Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На Кубани установилась настоящая жара. Столбики термометров рванули наверх еще в середине прошлой недели. Местные жители спешно избавлялись от теплых вещей и искали на верхних полок футболки и шорты.

Только даже легкая одежда уже не спасает. На Краснодар надвигается изнуряющая жара. Кажется, спасти от нее может только кондиционер.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 21 июня 2021 года.

- Уже днем воздух прогреется до плюс 34 градусов, – говорят метеорологи. – Максимальные порывы ветра составят 4 м/с.

Отметим, что такая погода продержится на Кубани как минимум до середины недели.