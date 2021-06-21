Названы самые зараженные районы коронавирусом районы Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стали известные самые зараженные коронавирусом районов Краснодарского края. За предыдущие сутки на Кубани было сдано 113 положительных тестов на COVID-19. Это на три меньше, чем было накануне, в воскресенье.

Неожиданно возглавил рейтинг Новороссийск. За 24 часа здесь было выявлено 23 новых случая заражения страшной инфекцией. На второй позиции обосновался Краснодар. В краевом столице COVID-19 был подтвержден у 20 человек. Еще 11 пациентов с коронавирусом было выявлено в Анапе, 10 – в Сочи.

В Белореченском районе было сдано 8 положительных тестов на COVID-19, в Горячем Ключе и Армавире – по 7. Еще 5 пациентов ковидных госпиталей добавилось в Курганинском районе, в Геленджике – 4, по 3 – в Ейском, Усть-Лабинском и Тихорецком районах.

В остальных районах Кубани по три и два новых пациентов госпиталей.

Напомним, что лучшим способом избежать заражения COVID-19 остается вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать в каждой поликлинике Краснодарского края. Недостатка вакцины нет.