На Кубани за сутки подтвердили 113 новых случаев заболевания коронавирусом

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В Краснодарском крае 21 июня подтвердили 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди зараженных 48 мужчин и 65 женщин, в том числе и четверо детей. Возраст пациентов от 8 до 85 лет. Больше всего заболевших в Новороссийске – 23 случая, затем в краевом центре – 20, Анапе – 11 и в Сочи – 10. В остальных городах и муниципалитетах уровень заболеваемости от восьми до одного.

Статистика на 21 июня

Отметим, что с начала пандемии на Кубани коронавирусом заразились 50565 человек, в том числе и 3204 детей. Показатель заболеваемости – 889,6. Более 44 тысяч пациентов уже выписались с выздоровлением, из них 51 – за последние сутки.