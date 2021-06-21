Прокуратура Кубани начала проверку после ДТП с двумя автобусами и 15 пострадавшими

Автобус загорелся, когда детей в нем уже не было

Напомним, 21 июня на трассе рядом с поселком Новомихайловский случилось ДТП. Там столкнулись два автобуса. Пострадали водитель и 15 школьников. Их госпитализировали для осмотра.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку.

- Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Никто из пострадавших ожоги не получил. Межрайонной прокуратурой по поручению прокурора края организована проверка исполнения требований законодательства при осуществлении перевозки детей, - сообщили в надзорном ведомстве.