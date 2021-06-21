Роскосмос открыл в «Орленке» свой класс

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Аэрокосмический класс 18 июня открыл двери для участников образовательных программ Всероссийского детского центра «Орлёнок». Новое пространство поможет детям реализовать исследовательские проекты, познакомиться с историей и достижениями ракетно-космической отрасли.

Профильное образовательное пространство «Аэрокосмический класс» - подарок «Орлёнку» от Госкорпорации «Роскосмос». Он создан на базе средней образовательной школы Всероссийского детского центра и полностью готов принять ребят, заинтересованных космическими исследованиями.

«Наше сотрудничество с Госкорпорацией «Роскосмос» началось в 2015 году: за это время мы реализовали ряд просветительских, образовательных и профориентационных мероприятий, которые направлены на развитие у детей интереса к научным исследованиям, истории отечественной космонавтики, развитие у ребят творческих способностей проектирования и конструирования. Аэрокосмический класс - это новые возможности обучения, стимул для совершения серьезных открытий, создание прорывных идей, как для педагогов, так и для орлят. Мы благодарны партнёрам за такой важный и нужный подарок» , – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В аэрокосмическом классе орлятам будет доступно современное оборудование: интерактивный дисплей, ноутбуки для проектной и исследовательской деятельности и лего-лаборатории по робототехнике и физике «Лунная Одиссея» и «Stem».

Образовательным элементом класса выступает и художественно оформленное пространство, посвящённое развитию ракетно-космической отрасли в России. Над ним на протяжении месяца работала художник-универсал Анна Дрыганова. Теперь орлят окружают изображения Юрия Гагарина, Константина Циолковского, Сергея Королёва, Алексея Леонова и макеты ракет, выполненные в технике аэрографии.

Аэрокосмический класс станет базой для реализации профильных учебных курсов и модулей, разработанных специалистами «Орлёнка» и Роскосмоса: от разового погружения в тематику до 14 часовых занятий с углубленным изучением аэрокосмического (инженерного) направления. Кроме того, орлята смогут принять участие в образовательных играх, кейс-сессиях, аэрокосмических практикумах.

Тематические смены космической направленности проходят в «Орлёнке» ежегодно и класс Роскосмоса будет ещё одной платформой для научного и творческого развития талантливых детей.