Котельная в Отрадненском районе готова на 60%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Строительство котельной в Отрадненском районе завершено на 60%. Она обеспечит теплом детский сад №21 в станице Удобной. Сейчас там уже установили котельную мощность в 0,18 МВт и насосную станци. Завершить работы планируют к началу отопительного сезона.

– Раньше детский сад отапливали от старой котельной, которая работала на привозном угле. Новая котельная полностью автоматизирована и для ее обслуживания не нужен персонал, - рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Таким образом снизятся расходы на обслуживание новой техники, а главное, котельная обеспечит теплом детский сад на 130 мест.