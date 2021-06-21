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Общество21 июня 2021 14:03

На Кубани начнется вакцинация животных от COVID-19

Домашних питомцев привьют «Карнивак-Ков»
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Будущей зимой на Кубани начнется вакцинация животных от COVID-19

Будущей зимой на Кубани начнется вакцинация животных от COVID-19

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшее время на Кубани стартует вакцинация животных от COVID-19. Специально для домашних питомцев был разработан препарат – «Карнивак-Ков».

О начале вакцинации стало известно во время еженедельной планерки в ЗСК. Она состоялась в понедельник, 21 июня.

Отмечается, что несколько ветеринарных управлений Краснодарского края уже подали заявки на поставку препарата на Кубань. Он появится в регионе скоро и будет применяться для вакцинации кошек и собак.