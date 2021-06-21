Несколько тысяч жителей Краснодара остались без света из-за аварии на сетях

Несколько тысяч жителей Краснодара остались без света из-за аварии на сетях. Она произошла в Карасунском округе.

Сообщение об отключении света поступило на пульт Единой диспетчерской службы в полдень 21 июня. Из-за аварии на линии остались без света дома на улицах 2-я Полевая, Репинская, Бородинская, Трудовой Славы, Ярославского, Юго-Восточная, Заводская, Атамана Лысенко, Лаврова, Изумрудный проезд и Гоголя.

Из-за повреждения линии были выведены из строя 27 подстанций. Сейчас на месте работают специалисты «НЭСК-Электросети». Они планируют восстановить электроснабжение к 16-17 часам.