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Общество21 июня 2021 15:09

В Сочи от коронавируса вакцинируются более 970 человек в сутки

Всего в городе прививку сделали уже более 55 тысяч жителей
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

21 июня темпы вакцинации от коронавируса стали главной темой совещания в городской администрации Сочи. Всего на курорте прививку сделали уже более 55 тысяч жителей. В среднем за один день укол делают около 970 человек. Продолжается и выездная вакцинация в офисах.

- За сутки прививается около 970 человек. Вакцинация населения проходит активно. Нужно рассмотреть открытие дополнительных пунктов во внутригородских округах, если это будет необходимо, - сказал на совещании мэр Алексей Копайгородский.

Кроме того, в Сочи постоянно проводят санитарную обработку всех мест массового скопления людей – остановок, парков и, конечно, набережной.