В Краснодаре впервые за 7 лет появится прямой рейс в Германию

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый рейс из Краснодара в Дюссельдорф отправится 2 июля. Прямое авиасообщение будет восстановлено с 2014 года. Рейсы будут работать два раза в неделю. По пятницам в столицу северного региона Германии из краемого центра можно будет вылететь в 13:45, а по понедельникам в 18:15. Среднее время в пути будет три часа и 10 минут. Стоимость билетов будет начинаться от 119 евро.

- Новое направление подарить жителям Кубани больше возможностей для путешествий по Европе, - отметили в пресс-службе аэропорта города Краснодар.