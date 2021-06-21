Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн

ВТБ упростил перевод зачисления пенсии своим клиентам на карту МИР. Теперь услуга доступна им в ВТБ Онлайн, совершить необходимую операцию можно, не выходя из дома.

Новый сервис позволит клиентам банка перевести пенсию на карту ВТБ буквально в несколько кликов. Чтобы воспользоваться им, необходимо зайти в личный кабинет интернет-банка или мобильное приложение ВТБ Онлайн, выбрать раздел «Продукты и услуги» и подраздел «Госуслуги», далее - «Получение пенсии» и оформить заявление «Получение пенсии на карту ВТБ». В случае, если у клиента нет подтвержденной учетной на портале «Госуслуги», он может зарегистрироваться или подтвердить свою учетную запись также с помощью ВТБ Онлайн.

«Мы продолжаем развивать цифровые каналы, стремясь обеспечить максимальный комфорт пользования сервисами для клиентов ВТБ. Уже сегодня миллионы россиян получают зарплату на карты и решают свои финансовые вопросы, пользуясь удобными дистанционными сервисами. Новая услуга от ВТБ позволит сохранить привычный клиентский опыт для пенсионеров и дополнительно обеспечит ряд преимуществ, в том числе сниженные комиссии за платежи и переводы и повышенный процент на остаток по счету. При этом, чтобы получить пенсию в ВТБ, нашим клиентам не нужно идти в отделение банка или на почту – средства поступят на счет, открытый в ВТБ, в день начисления Пенсионным фондом», - отметил Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Пенсионерам, которые получают пенсию на счет в ВТБ, доступна карта МИР с бесплатным обслуживанием и нотификацией, сниженные комиссии за платежи и переводы, начисление 6% годовых на остаток по счету, а также повышенный кешбэк за покупки в аптеках и оплату услуг ЖКХ и возможность пользоваться удобным и понятным интерфейсом в личном кабинете.