В Сочи IT-специалисты представили инновационные разработки в сфере спорта и туризма

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи завершился двухдневный форум для разработчиков «Хакатон». Участники 48 часов разрабатывали инновационные проекты в сфере спорта и туризма. В итоге победители получили триста тысяч рублей на развитие своих идей.

- Выиграли сразу три команды. Победители представили сервисы круглосуточной регистрации в гостиницы, платформу для групповых тренировок, а также VR-тренажер для занятий спортивным фехтованием, - рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Организаторы форума - Фонд развития бизнеса Краснодарского края и региональный департамент инвестиций и развития МСП.