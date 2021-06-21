Стали известны подробности ДТП с двумя школьными автобусами под Туапсе

Водитель выбрал не безопасную скорость движения

Напомним, 21 июня на трассе в Туапсинском районе случилось ДТП с двумя школьными автобусами. После столкновения автомобиль загорелся. В больницу на осмотр доставили 15 человек, включая водителя.

Сейчас стали известны подробности случившегося.

- Предварительно не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автобусом МАН. В результате ДТП госпитализированы 14-летний мальчик (житель города Краснодара) и 49-летний водитель автобуса "Вольво", - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.