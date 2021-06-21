Гостиницу в Красной Поляне выставили на торги за 1 миллиард рублей

Российский аукционный дом выставил на торги отель, построенный к Олимпиаде-2014 в Красной Поляне. Стартовая цена – 1,04 миллиарда рублей.

Комплекс находится на берегу реки Мзымта с выходом на Новое Краснополянское шоссе. Он состоит из пяти трехэтажных корпусов на 155 номеров. Общая вместимость – 340 человек. Площадь всех строений составляет 12 тысяч квадратов, также в аренде до 2060 года еще четыре гектара.

Кроме того, комплекс оснащен рестораном на сто персон, конференц-залом, спорт-баром, бильярдной и игровым залом. На территории есть парковка для гостей.

Торги пройдут 29 июля. Подать заявку на участие можно до 26 июля.