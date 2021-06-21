Гандболистки клуба «Кубань» готовятся к новому сезону: для травмированных игроков составлен план реабилитации

Фото предоставлено Клиника Екатерининская

Спортсменки гандбольного клуба «Кубань» начали подготовку к новому сезону соревнований – первые мероприятия перед тренировками включили в себя медицинское обследование и реабилитационную программу в Центре восстановительной медицины Клиники Екатерининская.

Чемпионат России по гандболу стартует в конце августа, к активным тренировкам «Кубань» приступает 1 июля. Однако перед этим решено усилить подготовку мерами по реабилитации – особенно это важно для спортсменок, которые были травмированы. Центр посетили три гандболистки – Анна Ефимкина, Далила Данильченко и Виктория Шершнева, все трое с травмами колена.

Обследование включило осмотр врача-реабилитолога, УЗ-диагностику суставов, ЭКГ и целый спектр дополнительных исследований. В итоге девушки получили полную картину состояния своего здоровья и индивидуальную реабилитационную программу.

«Травмы колена – не редкость, к сожалению, как и любые другие спортивные травмы. Мы работаем с ними часто и очень эффективно. В Центре восстановления проводится полная диагностика организма, на ней основывается комплекс рекомендаций по восстановительным процедурам. Мы применяем аппаратную физиотерапию, в том числе электростимуляцию, магнитотерапию, ультразвуковое воздействие, а также используем разные техники массажа, прессотерапию. Спортсменки получили реабилитационные программы и будут восстанавливаться под наблюдением наших специалистов и реабилитационного тренера команды», – рассказала главный врач Центра восстановительной медицины Клиники Екатерининская Марина Бузиашвили.

«Для игроков нашего клуба очень важно получать качественную диагностику повреждений, правильные и своевременные рекомендации от самых профессиональных врачей, чтобы восстановление игрока заняло минимальные сроки и оказалось максимально эффективным. В этом Центре восстановительной медицины я увидел именно такое отношение к спортсменам, нацеленность врачей на результат, полный комплекс оборудования, процедур и услуг», – отметил тренер по физической подготовке «Кубани» Андрей Овсянников.

Восстановление профессиональных спортсменов – направление, которому в Клинике Екатерининская уделяется особенное внимание. Сотрудничество с гандбольным клубом продолжается на протяжении уже трех сезонов. Также Клиника является медицинским партнером других краснодарских профессиональных футбольных и баскетбольных клубов.