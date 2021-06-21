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Общество21 июня 2021 17:47

На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В первую очередь прививку нужно сделать всем, кто работает с людьми
София ФОМЕНКО
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На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Главврачи ведущих больниц края обратились ко мне с просьбой ввести на территории региона обязательную вакцинацию. К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми, - сказал глава региона.