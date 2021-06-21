На Кубани от COVID-19 начнут прививать домашних животных

Провел планерку председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Деятельность специализированной службы играет важную роль в обеспечении стабильной работы краевого АПК, заявил спикер парламента.

– Все мы прекрасно помним, как еще совсем недавно полномочия региональной ветслужбы хотели передать на федеральный уровень. Но во взаимодействии с органами исполнительной власти нам удалось найти компромисс с нашими коллегами и решить вопрос таким образом, чтобы часть полномочий ветслужбы Кубани все-таки осталась у субъекта РФ. Это очень важно, поскольку сейчас в отрасли животноводства у нас наблюдается положительная динамика, только за прошлый год впервые в истории удалось добиться прироста стада более чем на 10 тысяч голов. И я уверен, что эта цифра будет только увеличиваться. Соответственно, на специализированную службу ляжет еще большая ответственность, - сказал Юрий Бурлачко.

Об итогах работы за прошлый год доложил руководитель службы Роман Кривонос. На Кубани провели свыше 760 миллионов процедур по обработке животных и птиц от заболеваний. Впереди - продолжение профилактики против африканской чумы свиней и лейкоза. Борьба с данной инфекцией идет постоянно, и сегодня уже можно с уверенностью говорить о том, что уровень инфицированности скота в крае снизился.

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко поинтересовался у Романа Кривоноса, как осуществляется взаимодействие возглавляемого им ведомства с Россельхознадзором при выявлении нарушений. Руководитель профильного ведомства пояснил – совместная работа ведется постоянно.

В мае 2020 года кубанским парламентом был принят новый закон по обеспечению ветблагополучия. Он призван структурировать взаимоотношения между федеральными и краевыми службами, отвечающими за эпидобстановку в регионе, а также обеспечить полную и своевременную реализацию на Кубани задач и функций государственной ветеринарной службы. В частности, на эти цели краевой госпрограммой по развитию сельского хозяйства в прошлом году было предусмотрено более 880 млн рублей.

Юрия Бурлачко интересовало, как осуществляется взаимодействие между ведомствами при выявлении нарушений ветеринарного законодательства.

Отдельно председатель ЗСК остановился на теме уязвимости домашних животных перед COVID-19. На сегодняшний день в России разработана специальная вакцина – «Карнивак-Ков». Несколько ветеринарных управлений края уже подали заявки на поставку препарата на Кубань.

По итогам работы депутаты приняли резолюцию. В ней рекомендовали профильному ведомству продолжить исследования, направленные на мониторинг чумы свиней в регионе, а также работу по эффективному освоению средств по государственной программе развития сельского хозяйства. Районным властям предстоит проконтролировать, чтобы продукцией животного происхождения не торговали в непредусмотренных для этого местах.