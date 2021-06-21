Главный инфекционист Кубани объяснил необходимость обязательной вакцинации в Краснодарском крае

Сергей Зотов. Фото: администрации края

Внештатный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов объяснил необходимость обязательной вакцинации на Кубани.

- Конечно, она нужна. Если определенные группы риска, которые наиболее подтверждены заболеваемости. Они обязаны прививаться. Просто раньше это носило рекомендательный характер, теперь – обязательный. Это люди, которые контактируют с большим количеством людей: врачи, учителя, транспортники. Вот их определит нам Главный санитарный врач – и мы будем их прививать в обязательном порядке, а не рекомендательном, – сказал «КП» – Кубань» Зотов.

О вводе обязательной вакцинации сообщали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что к нему обратились ведущие врачи региона. Медики попросили главу Кубани ввести обязательную вакцинацию.

- Ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми, – отметил глава региона.

Отмечается, что обязательная вакцинация коснется людей, которые находятся в постоянном контакте с людьми. Это специалисты сферы услуг, работники МФЦ, фитнес-клубов, сферы красоты и так далее.