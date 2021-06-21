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В Краснодарском крае предложили укладывать в больницы только привитых пациентов. Медики не хотят, чтобы больницы были переполнены. Об этом сообщил главный врач краевой клинической больницы №2 Сергей Габриэль

– Помните, когда в 2020 году больницы были переполнены. В отличие от прошлого года у нас есть главное – вакцина, - считает Сергей Габриэль.

По его словам, укол переносится довольно легко.

- Сегодня прививка – это реальная возможность остановить рост числа заболевших. Мы хотим работать в чистой зоне, а не в ковидных госпиталях. Считаю, что на плановую госпитализацию необходимо оформлять только вакцинированных пациентов, – сказал главврач.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Регион вернулся к тяжелым показателям заболеваемости этой зимы. Чтобы не было очередей в прививочные пункты, в регионе работу мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах продлили до 21:00.