На Кубани из-за роста заболеваемости открыли дополнительные места в ковидных госпиталях

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани из-за роста заболеваемости ввели дополнительные места в ковидных госпиталях. Медицинскую помощь теперь смогут получить на 500 пациентов больше. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, общий коечный фонд в крае уже нарастили, увеличив их общее число койко-мест до 3 тысяч. Только до 20% из них свободны.

– Сложность ситуации можно оценить и по количеству вызовов в скорую помощь. В сутки еще месяц назад поступало 250 звонков от пациентов с подозрением на ковид, а сейчас 500. Все это свидетельствует о третьей волне, которую возможно сдержать только активной вакцинацией, – отметила Анна Минькова.

При необходимости в регионе готовы ввести все доступные 7 тысяч коек в 27 ковидных госпиталях

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. В больницы предложили укладывать только привитых пациентов.