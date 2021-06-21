На Кубани перезахоронили останки советских воинов

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21 июня торжественно-траурная церемонии прошла в селе Кеслерово Крымского района. На Воинском мемориале «Братская могила 477 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками» захоронили останки 71 советского воина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения поискового движение России.

- Имя одного из похороненных бойцов-героев установлено. Это Василий Орешников, 1911 года рождения, уроженец Куйбышевской области, - сообщили в пресс-службе.

22 июня в районе Горячего Ключа пройдет захоронение 15 красноармейцев, найденных поисковиками. Также установлено имя одного красноармейца - это Аннамамед Ходжабердыев, 1907 года рождения, уроженец Туркменской ССР.

Кроме того, в День памяти и скорби в станице Старотитаровская Темрюкского района будут преданы земле останки бойца Николая Федченко, 1921 года рождения, погибшего в 1942 году под Сталинградом.