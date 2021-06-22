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На Кубани более 2,1 тысяч человек пожаловались на укусы клещей. Они обратились в лечебно-профилактические учреждения. Об этом сообщили в краевом Роспортебназдоре.

- Всего прибегли к помощи медиков 2112 человек, из них 933 - дети до 14 лет пояснили в ведомстве.

В 2020 году – укушенных клещами было в этот период меньше – 1516 человек, среди которых , 823 ребенка.

К счастью, случаев укусов клещами в детских оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

Исследования клещей выявили пораженность боррелиями - 11,5% и анаплазмами – 1,6%.

Площадь противоклещевых обработок составила в регионе 68,9% от запланированной.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, где можно встретить клещей в Краснодарском крае и как обезопасить себя. Они уже дают о себе знать.