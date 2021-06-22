На ферме Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани ввели карантин по псевдомонозу. Источником заболевания стала ферма в Северском районе. Об этом сообщили в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

- Утвержден план организационно-хозяйственных, зоотехнических, ветеринарно-санитарных мероприятий по оздоровлению от заболевания псевдомонозом телят на территории МТФ-2 ООО «Смоленское», - говорится в приказе департамента.

На данной территории будут обеспечены зоотехнические и ветеринарно-санитарные мероприятия.

Ранее «КП»-Кубань» писала, что карантин ввели в станице Бесстрашной Отрадненского района после того, как в двух подсобных хозяйствах заболели коровы бруцеллезом. Это опасное инфекционное заболевание, которое может передаваться от животных к человеку. И чтобы предупредить распространении инфекции, те фермы, в которых обнаружили заразу, отправили на карантин.