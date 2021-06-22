Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В День памяти и скорби на Кубани пройдут более 800 мероприятий и акций. Большинство из них – в онлайн формате. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, к Всероссийской памятной акции регион присоединится 22 июня в 12:15. В этот момент прервется теле- и радиовещание, прервут работу в воздушных гаванях, портах и на вокзалах, на предприятиях.

Кроме того, в крае пройдет «Свеча памяти онлайн». В рамках акции жители зажгут виртуальную свечу в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны советских гражданах.

В Сочи 22 июня состоится концерт-реквием. Классическая музыка прозвучит в сопровождение видеоконтента и отрывков из литературных произведений, объединенных темой Великой Отечественной войны.

В программе примут участие струнный квартет имени Рахманинова и солистка Камерной филармонии Елена Купатадзе. Чтец - Алексей Петров.