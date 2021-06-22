На Кубани в День памяти и скорби почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Фото: admkrai.krasnodar.ru

22 июня 2021 года — 80-я годовщина со дня начала Великой Отечественной войны. Во всех населенных пунктах края в 4 часа прошли траурные мероприятия. Так, в Краснодаре у Вечного огня состоялась патриотическая акция «Свеча памяти». На ней в том числе присутствовали губернатор края Вениамин Кондратьев и мэр города Евгений Первышов.

– Война затронула каждую семью. Мы помним тех, кто отдал жизнь за свою страну, кто погиб в блокаду, в оккупации и в концлагерях. И когда мы зажигаем свечу памяти в этот день, мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто прошел через тяготы и лишения. Вечная память павшим героям! – сказал губернатор.

Глава Краснодара добавил, что как и в прошлом году из-за пандемии эта акция в Краснодаре прошла без традиционного шествия по улице Красной.

- Надеюсь в следующем году почтить память героев в этот день снова сможем все вместе. Низкий поклон всем ветеранам и вечная память тем, кто не вернулся из боя, - заключил Первышов.

80 лет назад защищать Родину на фронт ушли 600 тысяч жителей Кубани. Из них 470 тысяч домой не вернулись.

Сегодня, 22 июня, в 12:15 по всей стране пройдет минута молчания.