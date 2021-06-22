В Геленджик стало прилетать в два раза больше самолетов

Фото аэропорта курорта

В Геленджик в июне стали летать самолеты из 17 российских городов. В сравнении с 2020 годом маршрутная сеть рейсов минующих Москву увеличилась на 64%.

- Например, в сравнении с прошлым годом количество рейсов в столицу Башкирии возросло более чем в 2,5 раза. С 19 июня «Аэрофлот» приступил к выполнению полетов в Пермь, Уфу и Екатеринбург. Ранее к полетам в Уфу приступила авиакомпания Utair, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Количество перелетов в Екатеринбург также возросло в 2 раза. Продолжаются полеты по новым и традиционным для аэропорта направлениям в Нижний Новгород, Самару, Брянск, Калугу, Красноярск, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Череповец, Челябинск, Новый Уренгой и Норильск.

- Сегодня средняя заполняемость кресел на рейсах в Геленджик составляет более 90 %. При этом уже в этом месяце аэропорт преодолел суточный пик прошлого года — 19 июня было обслужено 7514 пассажиров, в 2020 году максимальный суточный пассажиропоток составил 6 950 человек и был достигнут 22 августа, - отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.