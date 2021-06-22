В Сочи зацвело одно из самых ядовитых растений мира

В Сочи зацвело травянистое растение Болиголов пятнистый – он по праву считается самым ядовитым и опасным растением для жизни человека и животных не только на Кавказе, но и во всей Европе. По информации некоторых сайтов, растение входит в десятку ядовитейших растений мира.

- Ядовитое растение в Сочи массово можно встретить в Имеретинской низменности. Также Болиголов произрастает на лесных опушках, заливных лугах, известняковых склонах, как сорное - в посевах и огородах, на залежах и пустырях, около жилья, у дорог и заборов, на свалках, по склонам оврагов, по полотну железных дорог, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Специалисты рассказали, что листья ядовитого растения напоминают листья петрушки, стебель в высоту достигает 60-180 сантиметров. Цвести Болиголов будет вплоть до конца июля.

Основные симптомы отравления: тошнота, слюнотечение, головокружение, нарушение глотания, речи, побледнение кожи.

- Стоит отметить, что Болиголов пятнистый использовали как «официальный» яд, которым отравляли осужденных на смерть. Считается, что Сократа отравили бокалом вина, в который были подмешаны соки трех ядовитейших растений — болиголова, веха ядовитого и аконита, - заключили в нацпарке.

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