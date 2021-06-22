Что произошло за ночь 22 июня: Третья волна коронавируса накрыла Кубань

Фото: МКУ Агентство ИНКОМ

Что произошло за ночь 22 июня 2021. Третья волна коронавируса накрыла Кубань. Специалисты считают, что сдержать ее можно только активной вакцинацией.

Житель Сочи сорвался с «Белых скал» и погиб. Спасатели вытащили мужчину, но было слишком поздно.

На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививку нужно сделать всем, кто работает с людьми.

В Сочи зацвело одно из самых ядовитых растений мира. Специалисты рассказали, где можно столкнуться с опасной травой на курорте.

На Кубани более 2,1 тысяч человек пожаловались на укусы клещей. Они обратились в лечебно-профилактические учреждения.