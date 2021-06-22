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В Краснодаре прошла патриотическая акция «Свеча памяти». Траурная церемония состоялась 22 июня в 04:00 на площади Памяти Героев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра. — День памяти и скорби — самая трагическая дата в истории нашей страны. 80 лет назад ранним утром 22 июня началась Великая Отечественная война. Она ворвалась в каждый дом, - отметил мэр города Евгений Первышов.

Участники акции возложили свечи и цветы к Вечному огню, почтили память героев минутой молчания.

Литию о павших войнах отслужил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий у мемориального комплекса на Всесвятском кладбище.

Как сообщалось ранее, в День памяти и скорби на Кубани пройдут более 800 мероприятий и акций. Большинство из них – в онлайн формате. К Всероссийской памятной акции регион присоединится 22 июня в 12:15. В этот момент прервется теле- и радиовещание, прервут работу в воздушных гаванях, портах и на вокзалах, на предприятиях.