Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших доходных карт

Фото предоставлено пресс-службой банка "Уралсиб"

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших доходных карт в июне 2021 года, по версии портала Банки.ру. Доходная карта — это любая дебетовая карта, по которой банк, как по вкладу, начисляет проценты на остаток по счету. Предложения банков ранжировались исходя из ставки и простоты требований для ее получения, карта «Прибыль» заняла второе место в данном рейтинге.

Аналитики портала среди преимуществ продукта отметили высокий доход по карте — при тратах не менее 10 000 рублей в месяц он составит 5,25% годовых, а также большой лимит по сумме, на которую начисляются проценты — до 2 млн рублей. При этом минимального остатка средств для получения дохода у «Прибыли» нет. Карта выдается бесплатно, а если тратить по ней больше 1 000 рублей в месяц, то за обслуживание платить также не придется. За покупки «Уралсиб» выплачивает еще кешбэк в размере от 1% до 3%.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».