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В Сочи снесут самострои, из-за которых расстреляли приставов. Это планируется сделать в течение 1,5 месяцев, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России по Краснодарскому краю.

- Решение суда о сносе будет исполнено в течение 1-1,5 месяца, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что причиной стрельбы в Адлере, где погибли два пристава, стал снос построек. А поводом для этого стал крупный пожар, который случился летом 2018-го. Рядом с самостроем, владельцем которого является 61-летний Вартан Кочьян, загорелось кафе-шашлычная. Причина тому - неисправная электропроводка. Из-за строительных нарушений огонь быстро распространился на соседний трехэтажный самострой. В результате пожара погибли четыре человека, в здании рядом - 7 человек (приезжие из Осетии, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей). Среди погибших был 8-летний ребенок.