Погода в Краснодаре на 22 июня 2021 года: аномальная жара и духота сохранятся на Кубани Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Спустя три недели после начала июня в Краснодар пришло лето. Столбики термометров рванули вверх, а «дождливый» циклон сменил прописку и переехал в соседний регион.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 22 июня 2021 года.

- Ожидается солнечная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 35 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра достигнут 4 м/с.