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На Кубани бывший полицейский стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска, - рассказали в пресс-службе.

Установлено, что бывший полицейский знал о расследовании одного из дел о краже. Он предложил сделку: за 500 тысяч рублей способствовать назначению судом наказания обвиняемому, не связанного с лишением свободы. Фигурант был задержан в момент получения взятки.

По результатам служебной проверки сотрудник полиции уволен по отрицательным основаниям, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.