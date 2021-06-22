МТС покажет истории ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»

Фото: Борис Кудояров "Ленинград в блокаде"

С 22 июня в онлайн-кинотеатре KION от МТС начинается бесплатный показ видеоисторий «Медаль моей памяти». Проект посвящен защитникам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда». KION покажет первые выпуски на тему блокадного Ленинграда. При этом организаторы продолжают съемки сюжетов, в которых дети блокадного Ленинграда и родственники героев рассказывают о своих близких, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», о жизни и быте военных лет.

В проект войдет и цикл из 3 просветительских видеосюжетов, в которых представитель историко-мемориального музея «Смольный» говорит про самые интересные и значимые эпизоды военного времени. Следующие выпуски также будут доступны к просмотру в онлайн-кинотеатра по мере выхода. На интернет-портале «Медаль «За оборону Ленинграда» публикуются оцифрованные документы о защитниках блокадного Ленинграда, которые были удостоены медали за оборону города, а в соцсетях проекта организаторы собирают рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда.

В дальнейшем уникальные истории силами организаторов превращаются в видеовыпуски, включающие интервью с ветеранами и членами их семей. Высылаю заявку на размещение.