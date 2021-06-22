Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2021 11:00

МТС покажет истории ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»

Их можно бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Борис Кудояров "Ленинград в блокаде"

Фото: Борис Кудояров "Ленинград в блокаде"

С 22 июня в онлайн-кинотеатре KION от МТС начинается бесплатный показ видеоисторий «Медаль моей памяти». Проект посвящен защитникам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда». KION покажет первые выпуски на тему блокадного Ленинграда. При этом организаторы продолжают съемки сюжетов, в которых дети блокадного Ленинграда и родственники героев рассказывают о своих близких, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», о жизни и быте военных лет.

В проект войдет и цикл из 3 просветительских видеосюжетов, в которых представитель историко-мемориального музея «Смольный» говорит про самые интересные и значимые эпизоды военного времени. Следующие выпуски также будут доступны к просмотру в онлайн-кинотеатра по мере выхода. На интернет-портале «Медаль «За оборону Ленинграда» публикуются оцифрованные документы о защитниках блокадного Ленинграда, которые были удостоены медали за оборону города, а в соцсетях проекта организаторы собирают рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда.

В дальнейшем уникальные истории силами организаторов превращаются в видеовыпуски, включающие интервью с ветеранами и членами их семей. Высылаю заявку на размещение.