Суд Фото: Варвара ДЫМ

В Краснодаре подозреваемого в убийстве мужчины на улице привезли в суд. Ему будет избрана мера пресечения. Процесс проходит Прикубанском суде, сообщил очевидец.

- Подозреваемого привезли с ОМОНом, из Ростова. В суде всех, кто там был на другие заседания, выгнали за угол. Подозреваемого завели таким образом, чтобы его никто не видел, - рассказал

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на улице убили мужчину. СК возбудил уголовное дело. На следующий день подозреваемый был задержан. По данным следствия, днем 19 июня на улице Командорской произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из ее участников нанес оппоненту удар ножом в грудь и убил его. После произошедшего злоумышленник с места происшествия скрылся.