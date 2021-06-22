В Адыгее усилят мониторинг процессов противодействия терроризму

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В Доме правительства республики состоялось заседание Антитеррористической комиссии. Его возглавил глава республики Мурат Кумпилов. Об этом сообщает правительство Адыгеи.

- Участники изучили вопросы, связанные с противодействием и профилактикой распространения идеологии терроризма и экстремизма среди отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы лиц. Особое внимание было уделено теме мониторинга процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в муниципальных образованиях региона, - сообщили в правительстве.

- Сегодня Адыгея сохраняет стабильность в межнациональных и межконфессиональных процессах, - сказал Мурат Кумпилов. - Мы прикладываем большие усилия на региональном уровне, и важно, чтобы решения республиканской Антитеррористической комиссии неукоснительно исполнялись на местах. Отдельное внимание нужно уделить недопущению социальной напряженности, расширению межкультурного диалога на созидательной основе.

Глава республики также подчеркнул, что в Адыгее должно развиваться тесное взаимодействие органов власти, правоохранительных учреждений и общественных организаций.