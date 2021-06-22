В Динском районе отремонтируют 300 километров автодорог

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2021 году в Динском районе отремонтируют более 300 километров дорог из асфальта и гравия. Рабочие обновят 28 участков в Динском, Пластуновском, Старомышастовском, Новотитаровском, Мичуринском, Васюринском, Красносельском, Первореченском, Нововеличковском и Южно-Кубанском сельских поселениях.

Также за счет местного бюджета и привлеченных инвесторов восстановят, выровняют и уплотнят еще 273 километра гравийных дорог. Кроме того, на региональной трассе между станицами Динская и Старомышастовская в районе села Красносельского сделают пять километров тротуара.