На Кубани за сутки зарегистрировали 118 случаев заражения коронавирусом

На Кубани ввели обязательную вакцинацию

В Краснодарском крае на 22 июня зарегистрировали 118 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших – 48 мужчин и 70 женщин, в том числе и восемь детей. При этом возраст пациентов от трех месяцев до 95 лет.

Больше всего зараженных в Краснодаре и Геленджике – по 22 случае, 19 человек с вирусом выявили в Сочи, в остальных же районах уровень заболевания на муниципалитет не более десяти.

В целом ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается. 21 июня в крае ввели обязательную вакцинацию, а вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что мы вернулись к уровню заболеваемости этой зимы.