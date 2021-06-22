Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2021 12:28

На Кубани за сутки зарегистрировали 118 случаев заражения коронавирусом

Возраст пациентов от трех месяцев до 95 лет
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Кубани ввели обязательную вакцинацию

На Кубани ввели обязательную вакцинацию

В Краснодарском крае на 22 июня зарегистрировали 118 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших – 48 мужчин и 70 женщин, в том числе и восемь детей. При этом возраст пациентов от трех месяцев до 95 лет.

Больше всего зараженных в Краснодаре и Геленджике – по 22 случае, 19 человек с вирусом выявили в Сочи, в остальных же районах уровень заболевания на муниципалитет не более десяти.

В целом ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается. 21 июня в крае ввели обязательную вакцинацию, а вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что мы вернулись к уровню заболеваемости этой зимы.