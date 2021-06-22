Уникальный практикум для детей «Тайная жизнь птиц» разработали на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

«Роза Хутор» продолжает развивать новые направления разностороннего семейного отдыха. В июне на курорте вновь откроются детские кэмпы «Горная Академия». Ее слушатели, дети в возрасте от 7 до 12 лет, смогут отправиться в увлекательный мир горного туризма, флоры и фауны региона, исследований окружающей среды.

В этом сезоне маленьким гостям курорта в рамках «Горной академии» впервые предложат увлекательный практикум по орнитологии «Тайная жизнь птиц». На «Роза Хутор» и в окрестностях встречается 256 видов пернатых, около 100 из которых - гнездящиеся, а более 140 – пролетные, т.е. мигрирующие через горы Западного Кавказа, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бердвотчинга (наблюдения за птицами). В Горном Причерноморье обитает, например, беркут, самый крупный орел России с размахом крыльев в 2,5 м. Здесь также можно увидеть самую быструю птицу в мире - черного стрижа (скорость горизонтального полета 170 км/ч), самую маленькую в Европе – королька, ее вес 4 грамма, или сокола сапсана, развивающего в пикирующем полете скорость свыше 300 км/ч., и обладающего самым острым зрением – видит голубя на расстоянии 8 км.

Расположение курорта «Роза Хутор» на высотах от 560 до 2509 м над уровнем моря позволяет изучать условия обитания и видовое разнообразие птиц для каждого ландшафтно-климатического пояса – от смешанных широколиственных лесов долины Мзымты до цветущих альпийских лугов и скальных вершин окружающих ее гор.

Сотрудники «Горной Академии» курорта прошли соответствующее обучение, располагают обширными методологическими материалами, в том числе информативным красочным буклетом, полным интересных фактов из жизни пернатых. Программа предполагает не только теоретические занятия, но и экскурсии на природе, когда, двигаясь по маршруту, дети под руководством гида знакомятся с устройством экосистем, важную роль в которых играют птицы, разыскивают их следы и приобретают навыки наблюдения за ними. Слушатели программы получат представление, что делать, если нашли птенца, как подкормить птиц зимой и тп.

Как отметили в пресс-службе курорта: «Изучение и сохранение природного достояния – приоритет курорта «Роза Хутор». Горное Причерноморье располагает очень богатой орнитофауной, поэтому мы посчитали важным организовать знакомство с ней наших юных гостей. Более половины гнездящихся на территории курорта птиц являются эндемичными на подвидовом уровне, т.е. обитают только в этих местах. Есть редкие птицы - 15 видов включены в Красные книги различных уровней. В нашей Горной Академии дети не только получают представление о мире пернатых, о горах, о том, как важно сохранять их природную красоту, но и ценные практические навыки, которые им всегда пригодятся в жизни».

Под присмотром опытного гида дети каждый день будут получать новые и полезные знания. Например, в рамках занятия «Школа выживания» им расскажут, как правильно подготовиться к походу, подобрать экипировку, разбить лагерь, добыть огонь, как вести себя в грозу. «Школа выживания» научит детей распознавать ядовитые растения, оказывать первую помощь, правильно вести себя с животными. Во время урока «Главный навык» юные туристы поймут, как искать источники пресной воды, правильно ее собирать, научатся очищать воду для питья, определять ее качество. Полученные теоретические знания закрепляются в настоящих полевых условиях: участники отправляются в горы искать ручьи, собирать конденсат и разбирать на практике устройство для дистилляции воды. Занятие «Экспедиция» позволит узнать много интересного о геологии, ландшафте, собрать собственную коллекцию минералов.

«Горная академия» работает в течение летнего сезона с июня по октябрь.