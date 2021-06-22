В Краснодаре простились с защитником Пашковской переправы Виталием Басием

Василий Бассия. Фото: личный архив

22 июня, в День памяти и скорби, жители Краснодара простились с ветераном Великой Отечественной войны и почетным гражданином города, защитником Пашковской переправы Виталием Басием. Он ушел из жизни 19 июня, всего лишь за два месяца до своего 96-летия.

Свои соболезнования выразил мэр Краснодара Евгений Первышов.

— Сильный духом и любящий свою Родину — таким герой останется в нашей памяти уже навсегда. Виталий Михайлович Басий — настоящая гордость и пример для современного поколения не только нашего города, но и всей страны. От лица всех жителей Краснодара соболезную родным и близким ветерана. Вечная память, — написал в своем тг-канале чиновник.

Виталий Бассия прошел всю войну от начала до самого конца, был тяжело ранен, получил контузию. Победу он встретил в городе Яссы (Румыня), а после вернулся в Краснодар и до самой пенсии работал на автотранспортном предприятии. Он награжден медалью «За оборону Кавказа» и орденом Отечественной войны второй степени.