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В Краснодаре суд на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве мужчины на улице. Фигурантом уголовного дела стал 21-летний приезжий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Суд на два месяца арестовал 21-летнего приезжего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, - отметили в суде.

Представитель пресс-службы напомнила, что 19 июня в ходе конфликта на ул. Командорской в Краснодаре был убит 31-летний мужчина. Подозреваемый скрылся, однако был задержан.

Прикубанский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на улице убили мужчину. СК возбудил уголовное дело. На следующий день подозреваемый был задержан. По данным следствия, днем 19 июня на улице Командорской произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из ее участников нанес оппоненту удар ножом в грудь и убил его. После произошедшего злоумышленник с места происшествия скрылся.