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Мотоциклист в Краснодаре попал в смертельную аварию. ДТП случилось на десятом километре Ростовского шоссе. Об этом сообщает ГИБДД Краснодарского края.

- «Mazda» двигалась по трассе, рядом с железнодорожным мостом, при повороте, водитель нарушил правила проезда перекрестков и столкнулся с мотоциклом «Suzuki sv650», - сообщили «КП-Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД России по Краснодарскому краю. – Мотоциклист ехал со стороны Ростова-на-Дону, с предположительной скоростью 80 км/ч.

Сильнейший удар отбросил мужчину со спортбайком на несколько метров, где пострадавший угодил в участок между отбойником и бетонной стеной. В результате ДТП водитель мотоцикла получил многочисленные травмы по всему телу и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В ходе проверки выяснилось, что мотоциклист не имел водительское удостоверение.