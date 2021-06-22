Фото: пресс-службе мэрии Анапы

В Анапе запретили купаться в море из-за грозы. Предупреждение распространило управление гражданской обороны и защиты населения города-курорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, — отметили в пресс-службе.

На Анапу движется грозовой фронт: руководителям предприятий сферы туризма рекомендовано принять меры для недопущения происшествий на воде.

Как сообщалось ранее, что в Анапе полностью ликвидировали последствия ночного ливня. На курорте сели размыли пляжи и затопили дороги.